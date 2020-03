Genk weer stapje dichter bij Play-off 1, Oostende nog niet uit gevarenzone

Een verdienstelijk KV Oostende heeft nog één punt nodig om zich te redden na een zure nederlaag tegen Genk. De uittredende kampioen voetbalde een helft onherkenbaar maar won uiteindelijk vlot nadat Louis Verstraete voor de rust tegen rood aanliep. De Limburgers spelen volgende week tegen Mechelen voor Play-off 1, KVO maakt zich op voor een finalematch op Cercle.

Een lichtshow, een dj en rookmachines: ze hadden kosten nog moeite gespaard in de sfeervolle Versluys Arena. Voor zowel Oostende als Genk betrof het een sleutelmatch. De ene vocht om het behoud, de andere om Play-off 1. Ze deden dat wel niet evenveel goesting. Oostende toonde vanaf het begin meer inzet, mentaliteit en wil. Genk voetbalde gewoon onherkenbaar.

Veel uitgespeelde kansen kregen we niet te zien, maar als er één ploeg op voorsprong moest komen, was het KVO. Vargas had eerst met een scherpe vrije trap de kruising geraakt, maar net voor de rust was het toch prijs. Hjulsager liet een slapende Maehle ter plekke en lanceerde Sakala. Die knalde na een actie droog de 1-0 voorbij Didillion na laks verdedigen van Cuesta. Genk in diepe problemen, Oostende in de zevende hemel. Al moest de wedstrijd toen nog écht beginnen.

Rood voor Verstraete

De Kustboys donderden vrijwel meteen van hun roze wolk toen Verstraete nog voor de pauze met zijn tweede geel van het veld werd gestuurd. Onmiddellijk na de rust sloeg het noodlot helemaal toe voor KVO. Faes vloerde Maehle in de zestien en veroorzaakte een terechte strafschop. Die werd overigens perfect omgezet door Onuachu: 1-1. Het vertrouwen en de krachten slopen nu langzaam weg bij Oostende, en dat al vroeg in de wedstrijd.

Op enkele speldenprikjes na beperkte het zich tot verdedigen. Genk trok resoluut naar voor om die broodnodige zege binnen te halen en dat loonde. Op het uur schilderde Borges de bal perfect op het hoofd van Bongonda, die Dutoit met een kopbal kansloos liet. De voorsprong van Genk deed de Oostendse definitief veer breken: met tien spelers kon het gewoon niet beter.

Plots gingen alle sluizen open. Eerst mocht Ito alleen op Dutoit de 1-3 maken na een knullige carambole op het middenveld, niet veel later tikte Daehli de 1-4 binnen nadat Dutoit blunderde op een flankvoorzet. Er moesten nog meer dan 20 minuten gespeeld werden, maar een wedstrijd kregen we dus niet meer te zien.

Gejuich klonk er wel nog vanuit de thuistribunes: één keertje omdat Marquet de 2-4 kon scoren maar vooral omdat Waasland-Beveren uiteindelijk verloor op Moeskroen. De wedstrijd zorgde uiteindelijk voor weinig uitsluitsel in het klassement. Genk strijdt volgende week in een rechtstreeks duel thuis tegen Mechelen voor Play-off 1, Oostende moet nog een puntje pakken op Cercle om zich te redden. Dat het dat doet tegen een ploeg die al zeker is van het behoud, is allerminst een nadeel.