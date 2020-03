Waasland-Beveren komt door nieuwe nederlaag heel dicht bij degradatie

Waasland-Beveren heeft een enorme kans laten liggen om weg te komen van de laatste plaats: het verloor met 1-0 bij Moeskroen. De omstandigheden waren nochtans ideaal: Cercle en Oostende pakten geen punten. Als je met het mes op de keel verliest op het veld van een matig Moeskroen, verdien je het dan wel om in 1A te blijven?

Als Waasland-Beveren degradeert, en daar ziet het nu toch wel naar uit, dan zal deze match in Moeskroen nog lang door de hoofden blijven spoken. Het was de gedroomde wedstrijd om na een 0 op 18 eindelijk nog eens de drie punten te pakken.

Frank Boya was de boosdoener van dienst. Met de hulp van de VAR en Vukcevic maakte hij er een kwartier voor tijd 1-0 van. De lijnrechter vond het buitenspel, de mannen in het busje dachten er anders over. Wat duurde het weer lang voor er definitief uitsluitsel was.

En zeggen dat Waasland-Beveren zo goed aan de wedstrijd begon. Kobayashi vergat te schieten, Schryvers deed dat wel maar vond een verdediger op zijn weg, Dierckx trapte de rebound in het zijnet.

Zolenwerk

Voor de rest van de eerste helft: het grote niks bij geel-blauw. Geen geslaagde acties, veel misverstanden. Beseften de spelers niet wat er op het spel stond of verlamde de druk hen? Ze brachten in elk geval niks op de mat waar de vele meegereisde supporters het warm van kregen. Tot Badibanga net voor rust het betere zolenwerk bovenhaalde en met links de lat trof. Heerlijke actie, die beter verdiende.

Het was het sein voor Waasland-Beveren om wat ondernemender te worden. Na een eerste echt goeie combinatie kwam de bal bij Milosevic terecht, maar die trapte ver over. Met dat soort kansen moet een spits gewoon meer doen.

Beer

Moeskroen van zijn kant moest het niet alleen zonder fans - Le Canonnier oogde nog leger dan anders - maar ook zonder spits doen. De stevigste beer, verdedigende middenvelder Frank Boya, mocht vooraan lopen. Hij probeerde het tot drie keer toe, maar is natuurlijk geen spits. In de tweede helft liet hij nog een grote kans liggen. De vrees dat Les Hurlus niet zouden thuisgeven en de zege zouden weggeven, bleek ongegrond.

Tijdens de rust hadden ze bij Waasland-Beveren duidelijk de standen van de andere wedstrijden doorgekregen. Daar was meteen weer Badibanga, met voorsprong de gevaarlijkste Waaslander, maar zijn schot ging over. Milosevic verlengde nog een voorzet richting doel maar Butez liet zich niet verrassen.

De meegereisde supporters maakten duidelijk dat Cercle en Oostende op verliezen stonden, maar de spelers reageerden minder enthousiast. Dezelfde vertwijfeling van de eerste helft maakte zich van hen meester. Coach Dirk Geeraerd probeerde het dan maar met twee spitsen, maar Waasland-Beveren had geen antwoord na het doelpunt van Moeskroen.

Het is bedroevend wat geel-blauw in die twintig minuten waarin het water hen aan de lippen stond nog liet zien. Sturm und drang zonder plan, vergeten te voetballen. Het enige vuur kwam van de supporters, die een vuurpijl op het veld gooiden. Een massale knokpartij mocht ook niet ontbreken, maar dat maakte allemaal niks uit. Jackers voorkwam nog twee keer de 2-0. Hij was wel op niveau.

Deze ploeg is rijp voor 1B, zo durven we te stellen. Volgende week tegen AA Gent mogen ze ons ongelijk bewijzen. En dan maar hopen dat Cercle zijn plicht doet tegen Oostende, dat genoeg heeft aan een gelijkspel om Waasland-Beveren tot degradatie te veroordelen.