Beslissing over play-off 1 valt pas op laatste speeldag

KV Mechelen, Anderlecht en KRC Genk maken alle drie nog kans op het laatste ticket voor play-off 1. Ook de degradatiestrijd wordt pas volgende week beslist. Leider Club Brugge bouwt zijn voorsprong op eerste achtervolger AA Gent ondertussen uit tot 15 punten.

KV Mechelen is er niet in geslaagd te winnen tegen Eupen, en zich zo te verzekeren van een plaats in Play-off 1. Rechtstreekse concurrenten Anderlecht en KRC Genk lieten geen steken vallen tegen Zulte-Waregem en Oostende, en daardoor valt de beslissing over het zesde ticket voor Play-off 1 dus pas op de 30ste speeldag van de reguliere voetbalcompetitie.

Mechelen kwam weliswaar op voorsprong tegen Eupen, maar incasseerde kort na de rust de gelijkmaker. Aan een gelijkspel had het niet genoeg om dat felbegeerde ticket voor play-off 1 binnen te halen. KRC Genk komt nu zelfs op gelijke hoogte, want de Limburgers waren met 2-4 te sterk op het veld van degradatiekandidaat KV Oostende. Anderlecht ging in huis moeiteloos met 7-0 voorbij aan Zulte-Waregem, en nadert zo tot op één punt van Mechelen.

Volgende week bezoekt Anderlecht-STVV. Genk en Mechelen spelen tegen elkaar. Als Anderlecht wint en Mechelen en Genk gelijkspelen, speelt paars-wit onverhoopt Play-off 1. Is er een winnaar in Genk-Mechelen, dan gaat die zeker naar Play-off 1. Is er geen winnaar en wint Anderlecht niet, dan haalt KV Mechelen voor het eerst ooit de top-zes.

Degradatie

Ook onderaan de stand viel voorlopig geen beslissing: Waasland-Beveren ging onderuit bij Excelsior Moeskroen, maar ook de andere overgebleven degradatiekandidaten KV Oostende en Cercle Brugge gingen onderuit, respectievelijk tegen KRC Genk en Club Brugge.

Club Brugge 15 punten voor

Club Brugge doet door die zege een goede zaak. Eerste achtervolger AA Gent ging immers thuis met 1-4 onderuit tegen Charleroi, en ziet de voorsprong op de nummer twee daardoor aandikken tot 15 punten. Charleroi nadert door de overwinning tot op één punt van AA Gent.

Met KV Kortrijk-Antwerp en Standard-STVV stonden ook nog twee wedstrijden met minder inzet op het programma. Het werd respectievelijk 0-1 en 0-0. Antwerp en Standard waren al zeker van Play-off 1, Kortrijk en STVV gaan door naar Play-off 2.

Simultaan

Omdat het de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie is, waren alle wedstrijden op hetzelfde moment gepland. Volgende week wordt definitief duidelijk welke ploegen het tegen elkaar opnemen in de play-offs van de Jupiler Pro League.