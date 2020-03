Jeroen Meus is voortaan ereburger van Leuven

TV-kok Jeroen Meus heeft zaterdag de oorkonde met de eretitel van ereburger van Leuven ontvangen van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). Hij krijgt de titel omwille van zijn ‘verbindende waarden’.

Meus werd ook aangesteld als peter van het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ van de Vlaamse meester Dieric Bouts dat centraal staat in de nieuwe tentoonstelling in de Sint-Pieterskerk.

In zijn laudatio noemde Ridouani de verbindende waarden die Meus in zijn publieke uitspraken uitdraagt de voornaamste reden waarom Leuven hem het ereburgerschap toekent. ‘Onze maatschappij die in toenemende mate polariseert en versplintert heeft nood aan figuren zoals Meus die niet meegaan in het oppoken van tegenstellingen maar integendeel proberen te verbinden waar mogelijk. In die zin vinden Leuven en Meus mekaar want ook deze stad probeert een voorbeeld te zijn van samenwerking, het overbruggen van verschillen en vooruitgang te bewerkstelligen voor iedereen’, aldus Ridouani.

Samen koken en eten

Daarnaast sprak de Leuvense burgemeester ook zijn waardering uit voor het feit dat Meus als kok steeds het verbindende karakter van samen koken en eten heeft benadrukt. Hij deed dat ook in de periode van 2008 tot 2008 toen hij als Leuvense stadskok allerlei initiatieven nam om inwoners samen te brengen.

Een van die initiatieven, met name ‘Picknick in het Park’, wordt nog steeds elke zomer georganiseerd. Ridouani wees er voorts ook op dat Meus via ‘Dagelijkse Kost’ elke dag Leuven in beeld brengt.