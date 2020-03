‘Kromme redenering’ van Mary over vrouwelijke werknemers stuit op kritiek

Sven Mary neemt in zijn kantoor geen vrouwelijke advocates meer in dienst, na een slechte ervaring met een stagiaire. De uitspraak krijgt uit brede hoek kritiek, van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM) tot Vlaams minister voor Justitie Zuhal Demir (N-VA).

De bekende Brusselse advocaat deed zijn opmerkelijke uitspraak in een interview met Het Laatste Nieuws naar aanleiding van de #MeToo-beweging. ‘Wij nemen op het advocatenkantoor geen vrouwen meer aan. Dat is jammer want er studeren veel bekwame en intelligente dames af. Maar ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances ingegaan was. Ik wil mezelf niet meer aan dat soort risico blootstellen.’

‘Klachten zullen binnenstromen’

Liesbet Stevens, adjunct directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM), noemt de uitspraak ‘problematisch en stigmatiserend’. ‘Dit hebben we nog nooit gehoord, dat een werkgever dit aanhaalt als argument. Hij beweert dat alle vrouwen zomaar dingen beweren over grensoverschrijdend gedrag, terwijl er al voldoende is bewezen dat dit niet zo is. Hij discrimineert ook een hele groep, namelijk de vrouwen, op basis van één kenmerk, namelijk hun geslacht.’

Stevens twijfelt dan ook niet dat de komende dagen de klachten zullen binnenstromen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

‘Te veel naar Abdeslam geluisterd’

Op sociale media reageren ook politici afwijzend. ‘Misschien heeft Sven Mary te veel naar zijn klanten Salah Abdeslam en Fouad Belkacem geluisterd’, stelt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) op Twitter. ‘Maar dit kan echt niet. Dit zijn de Middeleeuwen niet.’ CD&V voorzitter Joachim Coens noemt de uitspraak ‘straf’.

‘Toogpraat’

Professor arbeidsrecht Stijn Baert spreekt ook op Twitter van ‘een ongelofelijk kromme redenering’ van Mary. Hij noemt de uitspraak op twitter ‘minstens statistische discriminatie, vast uit de hand gelopen toogpraat.’

Arbeidsmarktexpert Jan Denys stelt dat de uitspraak ‘uiteraard niet kan’. ‘Hij zou er goed aan doen ze terug te trekken. ‘