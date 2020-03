Seriemoordenaar Fourniret bekent nog een moord

Michel Fourniret heeft in het kader van de verdwijning van Estelle Mouzin ‘zijn deelname in de feiten bekend’. Dat heeft het parket van Parijs zaterdag laten weten.

De seriemoordenaar werd eind november vorig jaar aangeklaagd in het onderzoek naar de verdwijning van Mouzin. Hij ontkende lang iets te maken te hebben met haar verdwijning, maar tijdens drie dagen van ondervragingen die vrijdagavond werden afgesloten in het kantoor van onderzoeksrechter Sabine Kheris ging hij tot bekentenissen over.

Estelle Mouzin. Foto: AFP

Mouzin was in januari 2003 op negenjarige leeftijd in het Franse Guermantes verdwenen toen ze terugkeerde van school. Fourniret was in het verleden al vaker in beeld gekomen als verdachte. Maar die verdenkingen konden nooit hard worden gemaakt, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou hebben bevonden. Fourniret zou die dag vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne, 250 kilometer verderop, naar zijn zoon hebben gebeld om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Die verklaring werd ook ondersteund bij onderzoek naar zijn telefonische data.

Maar zijn ex-vrouw Monique Olivier gaf in november vorig jaar tijdens een drie uur durende ondervraging toe dat het telefoongesprek dat Fourniret een alibi verschafte, eigenlijk door haar werd gepleegd. Ze zou het telefoongesprek op 9 januari 2003 gevoerd hebben op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was.