In de Chinese stad Quanzhou, in de provincie Fujian, is zaterdagavond een hotel ingestort. Een zeventigtal personen zou daarbij onder het puin terechtgekomen zijn. Dat is uit officiële bron vernomen.

Het hotel Xinjia, dat tachtig kamers telt, was onlangs omgebouwd tot quarantaineruimte voor coronapatiënten, bericht het Volksdagblad, de officiële spreekbuis van de Chinese communistische partij. Het hotel stortte in rond 19.30 uur lokale tijd. Rond 21 uur konden er al 23 personen ontzet worden, zegt de lokale regering in een persbericht.