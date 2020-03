Ook in de oostelijke Egeïsche Zee nemen de spanningen toe tussen Griekenland en Turkije. Griekse media verspreidden videobeelden die moeten aantonen hoe een schip van de Turkse politie een Griekse boot van de kustwacht wegdringt en daarbij gevaarlijke manoeuvres uitvoert. Volgens de Grieken dateren de opnames van vrijdagvoormiddag.

Een Griekse kustwachter in Lesbos bevestigde de informatie zaterdag aan het Duitse persagentschap dpa. ‘Ze wilden ons rammen’, zei hij. De spanningen tussen het eiland Lesbos en de Turkse westkust, die slechts enkele kilometers verwijderd zijn, namen het voorbije jaar sterk toe.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaf vrijdagavond, nadat eerder de Turkse grens met Europa was geopend, de kustwacht opdracht om migranten en vluchtelingen niet meer per boot te laten vertrekken. De risico’s waren daarvoor te groot, klonk het.

In een tekst op haar website beschuldigt de Turkse kustwacht Griekenland er inmiddels van dat het migrantenboten in gevaar brengt. Op 5 maart zou ze 97 migranten moeten redden hebben vanuit drie boten, nadat Griekenland die half gezonken achtergelaten had.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ontkende de beschuldigingen vrijdag in een televisie-interview. ‘Griekenland heeft gedurende de hele vluchtelingencrisis zijn menselijkheid bewezen.’