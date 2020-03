Slechtvalk verruilt Brussel voor een van de mooiste plekken van Amsterdam

De klokkentoren aan de voorzijde van het Rijksmuseum in Amsterdam is sinds kort de nieuwe woonplaats van een koppel slechtvalken. Uit onderzoek blijkt dat het vrouwtje vanuit Brussel is gemigreerd naar een van de mooiste plekken van de Nederlandse hoofdstad.

De directie van het Amsterdamse Rijksmuseum keek zo’n week geleden verrast op toen het van vogelspotters te horen kreeg dat een koppel slechtvalken af en aan vloog naar de klokkentoren aan de voorzijde van het gebouw, waar het blijkbaar een nest had gebouwd.

‘We zijn natuurlijk geen volière, maar toch was iedereen hier meteen enthousiast, vertelt Igor Santhagens, projectleider van het Rijksmuseum, aan Het Parool. ‘We hebben ons snel verdiept in de slechtvalk. Ze vangen veel duiven en dat kan hier geen kwaad. Een nadeel is dat ze hun prooi op het dak uit elkaar scheuren en het afval naar beneden gooien. Er zal dus wat vaker moeten worden schoongemaakt.’

Een week na de melding is het gebouw uitgerust met twee nestkasten, zodat de vogels kunnen kiezen. ‘De deskundigen verschilden van mening over de beste plek,’ vertelt Santhagens. ‘Wij dachten: dan doen we er gewoon twee.’ De kasten zijn negentig bij tachtig bij zeventig centimeter en zijn voorzien van een landingsplek in de vorm van een rooster. Het uitzicht over de stad is er niet minder dan spectaculair te noemen.

Het Rijksmuseum Foto: Getty Images

Geen gebrek aan voedsel

‘We weten van de informatie op de ringen dat het mannetje uit Amsterdam komt en het vrouwtje uit Brussel’, zegt voormalig stadsecoloog Martin Melchers aan Het Parool.

Aan voedsel hebben de twee alvast geen gebrek. In de Amsterdamse binnenstad liggen duiven bij wijze van spreken voor het oprapen, maar ook spreeuwen, kauwtjes en halsbandparkieten staan op het menu van de slechtvalk.