De marathon van Barcelona kan vanwege het coronavirus niet doorgaan op 15 maart. De organisatie besliste het evenement uit te stellen naar 25 oktober.

Een recordaantal van 17.000 lopers had zich voor de marathon in de Catalaanse hoofdstad ingeschreven. De helft daarvan zijn niet-Spanjaarden. Net dat is de reden waarom is besloten de marathon niet door te laten gaan. Het Spaanse vasteland lijkt voorlopig uit de greep van het virus te blijven. (belga)