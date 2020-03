Leopold II is zijn tunnel kwijt: nieuwe naam wordt die van een vrouw

Koning Leopold II verliest binnenkort de naar hem genoemde tunnel. De Brusselse ministers Elke Van den Brandt (Groen) en Nawal Ben Hamou (PS) starten een procedure voor een nieuwe naam. Die van een vrouw. De bedoeling is om op termijn veel meer vrouwennamen aan Brusselse straten, pleinen en metrohaltes te geven.

Dat koning Leopold II in ons land nog altijd vereerd wordt met straatnamen en standbeelden, ligt gevoelig in Congo en bij de Congolese gemeenschap in België. Onder zijn bewind stierven honderdduizenden ...