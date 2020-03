Mayer wint laatste afdaling van het seizoen, Noor Kilde neemt de leiding in algemene wereldbeker alpijnse ski

De Oostenrijker Matthias Mayer heeft zaterdag de laatste Wereldbekerafdaling in het Noorse Kvitfjell op zijn naam geschreven. Mayer haalde het voor lokale favoriet Aleksander Aamodt Kilde. De Zwitsers Carlo Janko en Beat Feuz werden derde en vierde. Feuz was al sinds vrijdag, sinds bekendraakte dat de Wereldbekerfinales in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo omwille van het coronavirus werden afgelast, zeker van eindwinst in de Wereldbeker afdaling.

In de algemene Wereldbekerstand komt Kilde op kop, met 54 punten voorsprong op de Fransman Alexis Pinturault die bij zijn eerste deelname aan een afdaling in zeven jaar buiten de top-30 eindigde. De Noorse slalomspecialist Henrik Kristoffersen, die niet startte in Kvitfjell, heeft als derde nog maar een minieme kans op eindwinst.

Mayer, die dit seizoen ook al de afdaling in eigen land in Kitzbühel won, haalde het in 1’48”02 nipt voor Kilde (+0.14) en Janka (+0.37). In totaal zit hij aan negen Wereldbekerzeges in zijn loopbaan.

De Super-G van zondag in Kvitfjell is laatste snelheidsproef van het seizoen. In die discipline zit de top-5 nog binnen de zestig punten. De Zwitser Mario Caviezel leidt.

Het skiseizoen eindigt volgend weekend met een slalom en reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora. (belga)