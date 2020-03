Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke verhuizen in laatste instantie naar Parijs-Nice

Nadat vrijdag organisator RCS Sport definitief bevestigde dat Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo dit voorjaar niet op de voorziene data zullen doorgaan omwille van de uitbraak van het coronavirus, wijzigde Team Sunweb zaterdag in laatste instantie zijn selectie voor Parijs-Nice (WorldTour), dat zondag van start gaat. Tiesj Benoot komt zo voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Koers naar de Zon. Ook Sep Vanmarcke versierde bij EF Education First in laatste instantie nog een ticket voor de Franse rittenkoers.

Ploegleider Rudi Kemna blikte op de website van Sunweb vooruit naar de ambities van het Duits-Nederlandse WorldTour-team. “Parijs-Nice is na het wegvallen van de Italiaanse koersen de ideale wedstrijd om je voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers”, aldus de Nederlander. “Onze doelen in Frankrijk liggen in de sprint en het eindklassement. Cees Bol krijgt in massaspurten de steun van het team. Voor de iets lastigere aankomsten hebben we Michael Matthews (die oorspronkelijk de Italiaanse koersen zou rijden, red.) toegevoegd aan de selectie.”

Ook Tiesj Benoot zou normaal gezien naar Italië reizen - hij won twee jaar geleden de Strade Bianche - maar start nu in Parijs-Nice. “We willen Tiesj in een goede positie brengen voor het eindklassement”, besloot Kemna.

Ook Vanmarcke verhuist

Ook voor Sep Vanmarcke kwam er in laatste instantie een wijziging in zijn koerskalender. Vanmarcke zou normaal in Italië racen, maar door de afgelastingen van de wedstrijden in de Laars door het coronavirus nam zijn team EF Education First hem finaal op in de selectie voor Parijs-Nice. Vanmarcke nam twee maal eerder deel aan Parijs-Nice, in 2012 en 2016.

“Na een week vol onzekerheden wordt het leuk terug in het peloton te zijn”, liet Vanmarcke in een korte reactie op zijn Instagramaccount noteren.

Vanmarcke zal de Koers naar de Zon hoofdzakelijk als voorbereidingskoers gebruiken voor de Vlaamse klassiekers. De kopman in Frankrijk is de jonge Colombiaan Sergio Higuita. Ook Alberto Bettiol, vorig jaar nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen, start in Parijs-Nice.