Legendarische jazzpianist McCoy Tyner (81) overleden

De Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner is overleden. Dat meldde zijn familie vrijdag. Hij werd 81 jaar oud. Tyner speelde mee in het kwartet van jazzgrootheid John Coltrane en is onder meer te horen op klassieker ‘A love supreme’.

McCoy Tyner geldt als een van de meest gerespecteerde pianisten uit de jazzgeschiedenis, op gelijke hoogte met Herbie Hancock, Bill Evans of Chick Corea. Hij inspireerde vele jazzpianisten de voorbije zestig jaar.

Alfred McCoy Tyner werd geboren in 1938 en groeide op in Philadelphia, aan de Amerikaanse oostkust. Op zijn dertiende nam hij pianolessen. Zijn carrière begon hij in de groep Jazztet, geleid door Benny Golson en Art Farmer. In 1960 sloot de componist en pianist aan bij het kwartet van saxofonist John Coltrane. Hij speelde mee op legendarische platen als ‘A love supreme’ en ‘My favorite things’.

McCoy Tyner was het laatste lid van dat kwartet dat nog in leven was. ‘We zijn een reus verloren’, tweette jazzlabel Blue Note Records.

Wortelsap en selderij

Tyner had ook een bloeiende solocarrière. Getuige daarvan onder meer zijn debuut ‘The real McCoy’ uit 1969. De voorbije jaren gaf hij les. Radio NPR vroeg hem in 2008, bij zijn zeventigste verjaardag, hoe hij het klaarspeelde om nog zo vlot muziek te spelen. ‘Ik hou van wortelsap. Wortelsap is echt goed voor je. Wortelen en selderij. Vergeet de selderij niet.’

‘Voor mij is leven en muziek een en hetzelfde. Ik speel wat ik leef’, zei McCoy Tyner.