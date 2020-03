Leiders Léopold en Watducks winnen, status quo bovenaan het mannenhockey

Donderdag en vrijdag begonnen de hockeyers in de Belgian Men Hockey League aan hun dubbel weekend. De speeldag van begin december, die toen werd uitgesteld door vriesweer, werd ingehaald. Bovenin het klassement vielen geen verrassingen te noteren. Leiders Léopold en Waterloo Ducks boekten thuisoverwinningen.

De Watducks, die vrijdag het contract van Red Lions Gauthier Boccard met vier jaar verlengden, behaalden een 3-1 zege tegen het Braxgata van Loick Luypaert. Het team uit Waterloo blijft zo op kop in groep B met evenveel punten (19) als Beerschot, maar met een beter doelpuntensaldo.

Beerschot won donderdag al logischerwijs met 2-5 bij Namen, de rode lantaarn in groep A. Nummer drie Herakles (14 ptn) won van zijn kant met 2-4 bij Orée.

Racing van zijn kant leed een derde nederlaag op rij, 2-4 bij Gent. Met veertien punten is hun plaats in de top-4, goed voor een stek in de kwartfinales, nog in gevaar. Leuven, dat met 2-0 verloor bij Dragons, telt 11 punten.

In groep A dan had Léopold genoeg aan twee doelpunten voor de zege tegen Antwerp (2-0), rode lantaarn in groep B. Léopold leidt met 28 punten voor Gent (25 ptn). Dragons (22 ptn), Orée (19 ptn) en Braxgata (16 ptn) maken onder elkaar uit welke twee teams mee mogen naar de play-offs.

Zondag staat de twaalfde speeldag alweer op het programma. Er komen nu vijf speelrondes aan met enkel duels tussen teams in dezelfde poule. Een interessante Dragons-Léopold in groep A trekt de aandacht.

De top-4 in elke groep plaatst zich voor de kwartfinales, die op 18 en 19 april op het programma staan, met een eventuele derde manche op 26 april. (belga)