VIDEO - In de VS gaat een video van vorige week viraal waarin een volksgezondheidsambtenaar de raad geeft om je gezicht niet aan te raken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vlak daarna likt ze aan haar vinger.

Ook voor Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez is het niet makkelijk om haar eigen raad op te volgen. Ze deed een interview van 2 minuten en 38 seconden na een zitting in het Congres. In de video hieronder ziet u hoe vaak 'AOC' in die tijd haar eigen raad vakkundig de wind inslaat.

President Macron liet zijn landgenoten donderdag weten dat je de komende weken misschien beter geen ouderen meer bezoekt om hen zeker niet te besmetten met het coronavirus. Je zou dan ook denken dat hij die raad onmiddellijk zelf ter harte neemt. Niet dus.