Traangas bij nieuwe spanningen aan Grieks-Turkse grens

Aan de Grieks-Turkse grens is zaterdag bij nieuwe spanningen rond de aanwezigheid van migranten die de Europese Unie proberen binnen te komen, opnieuw gevuurd met traangas en rookgranaten.

Volgens een correspondent van Reuters, die ter plekke is, werden de projectielen vanuit Turkije over een hoog grenshek afgevuurd in de richting van Griekse politieagenten.

Het incident vond plaats aan de grensovergang in Kastanies. Griekse militairen en oproerpolitie zijn daar al langer dan een week in groten getale aanwezig om te verhinderen dat duizenden migranten de grens met de Europese Unie oversteken.

Die toestroom kwam op gang nadat vorige maand een nieuwe migratiegolf richting Turkije op gang was gekomen wegens hevige gevechten in het noordwesten van Syrië. Turkije had daarop laten verstaan dat het migranten niet langer zou beletten om de Europese Unie te betreden.

Turkije beschuldigde er de Europese Unie vrijdag nog van migranten te gebruiken als ‘politieke wapens’ en ‘het internationaal recht te vertrappelen’. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken verklaarden van hun kant opnieuw dat ze ‘zullen samenwerken om illegale immigratie tegen te houden’.

'Deal is dood'

Volgens de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis is de vluchtelingendeal met Turkije finaal opgeblazen. 'Heel eerlijk? Op dit moment is de overeenkomst dood', zei Mitsotakis vrijdagavond in een interview met tv-zender CNN. 'We hebben hier niet te maken met een migratie- of vluchtelingenprobleem. Het is de bewuste poging van Turkije om vluchtelingen en migranten als politieke pionnen te gebruiken, voor de eigen politieke belangen.'

De vluchtelingendeal bepaalt dat Turkije migranten die illegaal de oversteek wagen naar Europa terugneemt. Ook moet het migranten tegenhouden om zonder papieren naar Europa te reizen. 'Maar Turkije doet nu het omgekeerde. Ze heeft hen systematisch gesteund om naar Griekenland te komen, zowel over land als via de zee', zei Mitsotakis.