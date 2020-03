‘Crash Boeing in Ethiopië gevolg van ontwerpfout’

Het neerstorten van de Boeing 737 MAX in Ethiopië vorig jaar is veroorzaakt door een fout in het vliegtuigontwerp. Dat is althans de voorlopige conclusie van twee afzonderlijke onderzoeksrapporten naar de ramp.

Bij de crash van een toestel van Ethiopian Airlines vielen in maart vorig jaar 157 doden, onder wie vijf Nederlanders. Een half jaar eerder stortte een identiek vliegtuig van het Indonesische Lion Air kort na opstijgen neer in zee. Daarbij vonden alle 189 inzittenden de dood.

Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud. Sinds de ramp in Ethiopië staan wereldwijd alle toestellen van dit type aan de grond.

Uit het voorlopige rapport van een Ethiopisch onderzoek naar de ramp moet nu blijken dat er sprake is van een ontwerpfout. Het Transportation and Infrastructure Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat de ramp eveneens onderzoekt, kwam vrijdagavond in een voorlopig rapport tot dezelfde conclusie. ‘Het ontwerp en de ontwikkeling van de Boeing 737 Max lijdt onder technische onvolkomenheden, een gebrek aan transparantie en pogingen om informatie over de bediening van het toestel te verzwijgen’, luidt het daarin.

Concreet werd door een ontwerpfout de neus van het vliegtuig naar beneden gedrukt tijdens de vlucht. Daarnaast was er grote druk op de werknemers van Boeing om het vliegtuig ‘zo snel mogelijk’ op de markt te brengen.

Boeing heeft nog niet gereageerd op de conclusie van het Ethiopische onderzoek.