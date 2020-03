Voormalige wereldster Ronaldinho en zijn broer zijn toch gearresteerd in Paraguay

Voormalig topvoetballer Ronaldinho en zijn broer Roberto zijn vrijdagavond in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion aangehouden op bevel van de procureur generaal. De informatie van eerder vrijdag dat de Braziliaan niet zou worden vervolgd, bleek voorbarig.

Ronaldinho werd gearresteerd voor het gebruik van een vals identiteitsbewijs. Hij werd samen met zijn broer in voorlopige hechtenis gezet. Zaterdag zal het duo ondervraagd worden. Ronaldinho en Roberto werden in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt nadat ze met valse documenten Paraguay trachtten binnen te komen via de luchthaven van Asuncion.

De procureur bevoegd voor het dossier zou vrijdag verklaard hebben dat de voormalige Gouden Bal niet opzettelijk in de fout ging en niet wist dat zijn paspoort vervalst was. Het duo werd donderdag ondervraagd, maar vervolgens weer vrijgelaten. Vervolgens werd verklaard dat Ronaldinho slechts een alternatieve straf of geldboete zou krijgen zou gaan indien hij zou bekennen. Vrijdagavond werden ze echter opnieuw gearresteerd. De rechter had intussen beslist dat er toch verder onderzoek moest worden gedaan. Ronaldinho was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. (belga)