Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts naar 1/16de finales UK Open darts

Dimitri Van den Bergh (PDC 29) en Kim Huybrechts (PDC 37) hebben zich vrijdag in het Engelse Minehead voor de 1/16de finales van het UK Open darts geplaatst. Mike De Decker (PDC 97) struikelde in de derde ronde.

Van den Bergh, die rechtstreeks geplaatst was voor de vierde ronde, zette daarin vlot kwalificatiespeler Rhys Hayden met 10-5 opzij. De 24-jarige Antwerpenaar gooide in de eerste leg een 170 maximum uitworp en eindigde de wedstrijd met een 120.

Huybrechts ging in de derde ronde van start en was daarin met 6-1 te sterk voor de Schot Robert Thornton (PDC 61). Voor een plaats bij de laatste 32 won hij met 10-8 van Ryan Searle (PDC 41). De 34-jarige Antwerpenaar gooide daarbij 142, 121 en 144 uit en eindigde met een gemiddelde van 96,19 per drie darts.

De Decker nam in de eerste ronde met 6-2 de maat van de viervoudige BDO-wereldkampioene Lisa Ashton (PDC 126). In de tweede ronde was de Mechelaar met 6-5 net iets beter dan de Zweed Daniel Larsson (PDC 117). In zijn derde wedstrijd nam hij tegen de Schot William Borland (PDC 124) een 4-5 voorsprong en liet hij in het tiende leg drie kansen onbenut voor een plaats in de vierde ronde. Borland greep zijn kansen wel en won nog met 6-5.