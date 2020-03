KMI waarschuwt voor gladheid zaterdagochtend

In een groot deel van Vlaanderen kunnen er zaterdagochtend plaatselijk ijsplekken liggen, omdat het aan de grond lichtjes kan vriezen. Daarvoor waarschuwt het KMI.

Het meteorologisch instituut kondigde vrijdagavond ‘code geel’ aan voor gladheid, meer bepaald voor ‘gevaar voor plaatselijke ijsplekken’. De waarschuwing geldt op de meeste plaatsen in Vlaanderen en in Brussel vanaf de vroege ochtend tot 10 à 11 uur.

Alleen in Limburg en aan de kust zouden de temperaturen positief blijven en zouden er dus geen ijsplekken gevormd worden.

Ook in Wallonië is er code geel. Ook daar zal het licht vriezen aan de grond, en is er bovendien lichte neerslag mogelijk. In de Hoge Ardennen kan er enkele centimeters sneeuw vallen.