Zelfs naast een roker zitten die níet rookt, kan schadelijk zijn voor de gezondheid

In dezelfde ruimte zitten als een roker, kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Dat blijkt althans uit een studie van Yale University. De onderzoekers vonden kankerverwekkende stoffen afkomstig van ‘derdehandsrook’ in een bioscoopzaal.

Wanneer iemand een sigaret rookt, blijven er heel wat schadelijke stoffen achter in de omgeving van de roker: op kleren, op meubels, in gordijnen… Niet-rokers herkennen die ‘derdehandsrook’ meestal aan de geur, maar staan verder niet stil bij de gevolgen. Nochtans zijn er wel degelijk gezondheidsrisico’s aan verbonden, zo stelt hoofdonderzoeker Drew Gentner van Yale University.

Zijn team analyseerde vier dagen lang de lucht in een goed geventileerde bioscoopzaal en vond 35 stoffen. 'Die konden allemaal gelinkt worden aan tabaksrook, terwijl het om een rookvrije ruimte gaat', zegt Gentner. 'De concentraties in de lucht piekten wanneer mensen de zalen binnenkwamen en daalden na een tijd. Maar volledig verdwijnen deden ze nooit. Mensen staan niet stil bij de gezondheidsrisico’s.'

Volgens gerenommeerd toxicoloog Benoit Nemery (KU Leuven) is de schade door passief meeroken of ‘tweedehandsrook’ al meermaals aangetoond, maar is er voor de impact van ‘derdehandsrook’ nog meer onderzoek nodig. 'Het is een zeer interessante studie die aantoont dat schadelijke stoffen gerelateerd aan tabak ook na het roken blijven plakken. Mensen die denken dat ze de rook uit het gezinsleven houden door buiten op het terras te roken, vergissen zich dus. Ze brengen het wel mee naar binnen.'

Maar de precieze gevolgen voor de gezondheid zijn volgens Nemery niet meetbaar. 'In een bioscoopzaal zit je een paar uur, dat is erg kort. En wie voor een langere periode, bijvoorbeeld in eigen huis, in aanraking komt met derdehandsrook, zal wellicht ook te maken krijgen met tweedehandsrook. Dat onderscheid valt dus moeilijk te bepalen.'