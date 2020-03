Woody Allen gedumpt door uitgeverij

Uitgeverij Hachette gaat dan toch de autobiografie van Woody Allen niet uitgeven. De uitgeverij trekt zich terug nadat ook de eigen werknemers hadden geprotesteerd tegen de publicatie.

Hachette kwam onder vuur te liggen nadat het maandag had aangekondigd dat Apropos of nothing, de autobiografie van de filmmaker Woody Allen, op 7 april zou verschijnen. Verschillende andere uitgeverijen hadden bedankt voor het aanbod, omdat Allen door zijn adoptiedochter Dylan Farrow wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Ronan Farrow, de broer van Dylan en een van de journalisten die Harvey Weinstein ontmaskerde, was razend op de uitgeverij, die vorig jaar zijn eigen boek Catch and kill uitgaf, en verbrak hun samenwerking. Hij verweet de uitgeverij enerzijds een gebrek aan ethiek en compassie met slachtoffers van seksueel misbruik en anderzijds een gebrek aan factchecking, omdat ze Dylan nooit hebben gecontacteerd. ‘Met zo’n uitgeverij kan ik niet samenwerken’, schreef hij op Twitter.

De werknemers van de uitgeverij kozen de kant van Ronan. Tientallen medewerkers van een filiaal van de uitgeverij Hachette in New York hadden donderdag geprotesteerd tegen de publicatie van het boek. En ze hebben hun slag thuisgehaald. Een dag later kondigde de uitgeverij aan dat het boek dan toch niet bij hen zal verschijnen.

'Hachette Book Group heeft besloten dat het Apropos of nothing, origineel gepland voor april 2020, dan toch niet zal publiceren en alle rechten teruggeeft aan de auteur', aldus de uitgeverij in een mededeling aan The Hollywood Reporter. 'Het was geen gemakkelijke beslissing om het boek van Woody Allen te annuleren.'

De uitgeverij benadrukt dat ze haar contracten met auteurs niet zomaar verbreekt, en dat ze er geen probleem mee had om een 'tegenstrijdig standpunt' te publiceren. 'Maar als bedrijf verbinden we er ons toe om een stimulerende, ondersteunende en open werkomgeving te bieden aan ons personeel. De voorbije dagen hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd met onze werknemers. Nadat we naar hen hebben geluisterd, zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar was om dit boek te publiceren.'