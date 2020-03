Alison Van Uytvanck neemt wraak voor vriendin en staat in halve finales WTA Lyon

Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de eerste editie van het WTA-toernooi van Lyon . De 25-jarige Vlaams-Brabantse, vijfde reekshoofd op het Franse hardcourt, deed dat door de als derde geplaatse Française Caroline Garcia (WTA 46) in 1 uur en 10 minuten met tweemaal 6-2 te verslaan.

De in Lyon geboren Garcia had deze week alleen maar Belgische tegenstanders tegenover zich. In de eerste ronde schakelde ze Van Uytvancks vriendin Greet Minnen (WTA 103) met 6-4, 1-6 en 7-6 (7/5) uit, in de tweede nam ze met 7-5 en 6-2 de maat van Ysaline Bonaventure (WTA 122).

Om een plaats in de finale treft Van Uytvanck zaterdag het Amerikaanse eerste reekshoofd Sofia Kenin (WTA 5). Die winnares van het Australian Open versloeg de Noord-Franse Océane Dodin (WTA 130) met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-2.

In de onderlinge confrontaties met Kenin leidt Van Uytvanck met 2-1 en de Vlaams-Brabantse won ook het enige vorige duel op hardcourt. Kenin was wel de beste in de jongste ontmoeting. In juni 2018 won de 21-jarige Amerikaanse in de achtste finales van het grastoernooi in Mallorca met 2-6, 6-4 en 6-4.

In de andere halve finale in Lyon staat de Russische Darya Kasatkina (WTA-73) tegenover de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA-136).