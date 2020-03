Hammer Series gaan in 2020 niet door: “UCI heeft ons onophoudelijk aangevallen”

Er worden dit jaar geen wedstrijden in de Hammer Series gehouden. Organisator Velon, waarin elf WorldTourploegen zijn verzameld, maakte het nieuws vrijdag bekend.

De Hammer Series werden in 2017 opgericht met aanvankelijk alleen een manche in Nederlands Limburg. In 2018 en 2019 stonden ook races in het Noorse Stavanger en Hongkong op het programma. In een klimkoers, sprint en achtervolging streden teams tijdens een driedaagse tegen elkaar.

Velon wijst voor de afgelasting met een beschuldigende vinger naar de Internationale Wielerunie UCI, dat de organisatie zou tegenwerken. “De UCI heeft de Hammer Series onophoudelijk aangevallen. We mogen de naam Series niet meer gebruiken en worden verhinderd om nieuwe raceformats te ontwikkelen”, luidt het. “Dit discriminerend en anticompetitief gedrag leidde in 2019 tot een klacht bij de Europese Commissie maar de aanvallen vanuit de UCI op de races en de Series zijn nooit gestopt.”

Velon haalt onder meer aan dat Hammer Stavanger van de UCI geen vrouwenwedstrijd mag organiseren met eenzelfde prijzenpot, uitzend- en raceformat als de mannen. “Deze acties maakten het voor Velon en zijn partners onmogelijk om de Hammer Series succesvol te ontwikkelen. Daarom heeft het bestuur beslist de Hammer Series in 2020 niet te organiseren.”

De elf WorldTourploegen achter Velon zijn BORA-hansgrohe, CCC Team, Deceuninck - Quick-Step, EF Education First, Lotto Soudal, Mitchelton-SCOTT, Team INEOS, Team Jumbo-Visma, Team Sunweb, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates.