Tien migranten gered uit vrachtwagen nabij Gent, vier verdachten opgepakt

Op de snelwegparking van Gentbrugge zijn donderdag tien Vietnamese migranten ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen, die op weg was naar het Verenigd Koninkrijk. Vier mannen zijn gearresteerd op verdenking van mensensmokkel.

De bal ging aan het rollen toen Belgische en Britse politiediensten verdachte transporten opmerkten tussen de haven van Zeebrugge en de haven van het Engelse Purfleet. De Scheepvaartpolitie en het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) startten daarom een onderzoek samen met de Britse National Crime Agency (NCA). Op die manier kwam aan het licht dat in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een verdacht transport zou uitgevoerd worden.

De speurders konden de bewuste trailer met transmigranten identificeren, waardoor de vrachtwagen op de snelwegparking in Gentbrugge onderschept kon worden. Tussen een lading gestapelde autobanden werden in totaal tien Vietnamezen ontdekt. ‘Tien mensenlevens, onder wie acht minderjarigen, zijn veiliger nu dankzij onze nauwe samenwerking met Belgische partners’, zo meldt de NCA in een persbericht.

Mensensmokkelorganisatie

De bestuurder van de vrachtwagen, een 64-jarige man uit Glasgow, werd gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De Britse diensten pakten vervolgens nog drie andere verdachten op. Twee Ierse mannen, van 39 en 48, werden in het Britse Dover opgepakt op verdenking van het faciliteren van illegale immigratie. Een 30-jarige man werd vrijdag dan weer gearresteerd in het Noord-Ierse graafschap Antrim. De drie mannen zijn in voorlopige hechtenis genomen en worden ondervraagd. Er worden ook huiszoekingen uitgevoerd in Noord-Ierland en het Engelse graafschap Kent.

Volgens het parket van West-Vlaanderen maken de vier verdachten deel uit van dezelfde mensensmokkelorganisatie. De vrachtwagenchauffeur werd vrijdag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Zoals gebruikelijk werden de tien transmigranten ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

‘Internationale samenwerking loont’

‘Dergelijke actie bewijst eens te meer dat internationale samenwerking loont in de strijd tegen deze vorm van georganiseerde criminaliteit’, aldus procureur Frank Demeester. In de strijd tegen mensensmokkel is het Verenigd Koninkrijk uiteraard een belangrijke partner. In oktober werden in Essex nog 39 Vietnamezen dood aangetroffen in een koelcontainer, die vanuit Zeebrugge was verscheept.

‘Veel organisatoren opereren vanuit het Verenigd Koninkrijk en sturen in België en Frankrijk hun bendeleden aan. Het volstaat niet om de bendeleden die hier actief zijn te arresteren. Indien men een organisatie volledig wil ontmantelen moeten ook de Britse organisatoren gearresteerd en veroordeeld worden.’

Ten slotte benadrukt Demeester nogmaals dat dergelijke vormen van mensensmokkel levensgevaarlijk zijn. In dit geval zaten de slachtoffers immers verstopt tussen gestapelde autobanden, helemaal achterin de laadruimte.

‘Indien de trailer bruuske bewegingen zou hebben gemaakt of in een ongeval zou zijn terechtgekomen, zou de kans niet onbestaande geweest zijn dat de banden zouden zijn verschoven met alle mogelijke gevolgen vandien.’ Bovendien zouden de hulpdiensten in een dergelijke situatie mogelijk geen rekening houden met de aanwezigheid van mensen in de trailer.

Het Belgische gerecht zal met de Britse collega’s bespreken in welk land de leden van de bende vervolgd zullen worden. Het staat wel al vast dat de vrachtwagenbestuurder zich voor de correctionele rechtbank van Brugge zal moeten verantwoorden. Dinsdag zal de raadkamer moeten oordelen of de man langer in de gevangenis moet blijven.