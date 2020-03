‘Er is wél plaats.’ Tientallen Duitse organisaties en burgers kochten samen een boot om vluchtelingen op zee te redden

Jaarlijks wagen duizenden vluchtelingen hun leven op zee. Tientallen Duitse organisaties en burgers kochten samen een boot om ze te proberen redden.

In 2019 stierven 1.283 vluchtelingen en migranten bij een poging om Europa te bereiken via de Middellandse zee. Gevoed door verontwaardiging kochten tientallen Duitse organisaties en burgers zelf een reddingsboot. Corry Hancké, buitenlandjournaliste van De Standaard was erbij toen die boot werd gedoopt in Kiel, een havenstad hoog in het Noorden van Duitsland, van zo’n 250.000 inwoners, op een kleine dag rijden van Brussel.

Lees hier het artikel van Corry Hancké over Sichere Häfen en de doop van de nieuwe reddingsboot

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Journalist Corry Hancké | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Robbe Claes, Sofie Albrecht | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Brecht Plascchaert, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Corry Hancké, VRT NWS

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.