Ook finales in Wereldbeker alpijnse ski in Italië zijn afgelast wegens coronavirus

De finalewedstrijden in de wereldbeker alpijnse ski worden vanwege het coronavirus afgelast. De races stonden geprogrammeerd in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo maar gaan niet door, zo maakte de Italiaanse skibond vrijdag bekend.

Het nieuws zal naar verluidt zaterdagmorgen (9 uur) officieel worden bevestigd door de Internationale Skifederatie FIS, dat vrijdag bijeenkwam in een crisisvergadering.

Zowel de mannen als de vrouwen zouden in Cortina d’Ampezzo vier wedstrijden afwerken tussen 18 en 22 maart.

Door de afgelastingen zal de competitie bij de mannen eindigen met de reuzenslalom en slalom in het Sloveense Kranjska Gora (14-15 maart). De vrouwen sluiten de wereldbeker af in het Zweedse Are (12-14 maart) met een parallelle slalom, reuzenslalom en slalom. De Fransman Alexis Pinturault en de Italiaanse Federica Brignone voeren de klassementen in de algemene wereldbeker aan.