Placido Domingo ziet af van zomervoorstellingen in Londen

De Spaanse zanger Placido Domingo, die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie, ziet af van verschillende voorstellingen van de opera ‘Don Carlo’ in juli dit jaar in het Royal Opera House in Londen. Dat maakt het Opera House vrijdag bekend.

‘Het Royal Opera House en Placido Domingo hebben in onderling akkoord beslist dat hij zou afzien van de komende voorstellingen van Don Carlo in juli 2020’, zegt het Royal Opera House in een persbericht. Het beweert nochtans ‘geen klacht’ te hebben ontvangen.

Een twintigtal vrouwen beschuldigen de 79-jarige artiest van seksuele intimidatie. Hij vroeg hen vergiffenis eind februari, maar twee dagen later ontkende hij toch de beschuldigingen tegen hem.

De Spaanse minister van Cultuur besliste nadien om Domingo’s deelname aan voorstellingen in mei in het Teatro de la Zarzuela te schrappen, ‘uit solidariteit met de betrokken vrouwen’. Domingo besliste daarop om niet te zingen in La Traviata in het Teatro Real van Madrid.

‘Ik zal ook afzien van alle voorstellingen in theaters en bij gezelschappen die er moeite mee hebben om hun engagementen na te komen’, zei hij in een persbericht. Hij deed dat nadat hij de voorbije maanden ook al zijn carrière in de Verenigde Staten stopgezet had.

Er liep een onafhankelijk onderzoek naar Placido Domingo, op vraag van de Amerikaanse vakbond van opera-artiesten. Het onderzoek concludeerde dat Domingo ‘ongepast gedrag vertoonde, gaande van flirten tot seksuele avances, in en naast de werkplaats’.