Harvey Weinstein overgebracht van ziekenhuis naar gevangenis

Harvey Weinstein is donderdag overgebracht van het Bellevue-ziekenhuis naar de ziekenboeg van de gevangenis van Rikers Island.

Harvey Weinstein was na zijn veroordeling voor verkrachting op 24 februari op weg naar de gevangenis op Rikers Island toen hij klaagde over pijn in de borst. Daarom werd hij naar het Bellevue-ziekenhuis in New York gebracht, dat een afdeling heeft waar gedetineerden kunnen worden verzorgd.

Donderdag werd de 67-jarige Weinstein alsnog overgebracht naar de North Infirmary Command, de ziekenboeg van de gevangenis op Rikers Island, waar 416 gevangenen met medische zorgen kunnen worden opgevangen.

‘Weinstein onderging een procedure om een verstopping te verwijderen (via een stent, red.), en nu dat is opgelost, werd hij fit genoeg verklaard om naar Rikers Island te worden gestuurd’, aldus zijn woordvoerder Juda Engelmayer aan Bloomberg.

Weinstein is veroordeeld voor de aanranding van voormalige productie-assitente Mimi Haleyi – de Amerikaanse filmproducent heeft haar in 2006 tot orale seks gedwongen – en voor de verkrachting ‘in de derde graad’ van actrice Jessica Mann in een New Yorks hotel in 2013.

Op 11 maart wordt normaal gezien zijn straf uitgesproken. De gevallen Hollywoodproducer riskeert een gevangenisstraf van 29 jaar. Zijn advocaten willen in beroep gaan. Ook in Los Angeles wordt hij nog vervolgd.