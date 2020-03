Douanegebouw wordt hotel in Tour en Taxis

Het Brusselse Gewest heeft de eigenaar van Tour en Taxis in Brussel groen licht gegeven om het Douanegebouw om te bouwen tot een hotel.

Het douanegebouw werd ontworpen door de Brusselse architect Ernest Van Humbeek. De eerst steen werd gelegd in 1904, in 1907 was het gebouw af. Verschillende architecturale elementen bleven tot op de dag van vandaag bewaard, zoals de gietijzeren kolommen, de betonnen dakstructuur en de metalen structuren die het glazen dak ondersteunen, de granieten trappen, de wanden van de oude loketten en de gaanderijen.

De eigenaar van Tour en Taxis, Extensa, is van plan het gebouw om te vormen tot een hotel met 102 kamers. Daarvoor worden balkons en een terras toegevoegd. Het gebouw is niet beschermd, maar het Gewest zal er toch op toezien dat de verbouwing wordt uitgevoerd met respect voor het erfgoed.

‘De komst van een klassevol hotel in dit iconisch gebouw is een grote nieuwe stap voor de ontwikkeling van de Tour & Taxis-site’, tweet Pascal Smet, Brussels staatssecretaris van Stedenbouw (one.brussels). ‘Met de afwerking van het prachtige Gare Maritime in het vooruitzicht, de renovatie van Hôtel des Douanes en tal van andere ontwikkelingen in de buurt maken we van Tour & Taxis een multifunctioneel stadsdeel dat uniek is in haar soort in België en misschien wel daarbuiten.’