Na Igor De Camargo verlengt ook spitsbroeder Gustav Engvall zijn contract bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft vrijdag voor de tweede dag op rij een aanvaller langer aan zich kunnen binden. Malinwa lichtte de optie in het contract van de Zweed Gustav Engvall, wiens overeenkomst eind dit seizoen afliep. Nu ligt de 23-jarige Engvall vast tot medio 2022.

Engvall herstelt momenteel van een zware knieblessure en wordt dit seizoen niet meer tussen de lijnen verwacht. Donderdag verlengde Mechelen ook al het contract van veteraan Igor De Camargo.

Engvall vervoegde Mechelen in de zomer van 2018 van bij het Engelse Bristol City. Hij speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de promotie naar 1A. Ook dit seizoen in de Jupiler Pro League ontpopte hij zich tot een sterkhouder tot hij begin februari uitviel met een scheur in de voorste kruisbanden van zijn rechterknie. Engvall zat voordien aan twaalf goals en tien assists in 44 officiële duels voor Malinwa.