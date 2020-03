Het proces tegen Gökmen T., de terrorist die vorig jaar vier mensen doodschoot op een tram in Utrecht, liep deze week flink uit de hand. Wat doe je met een man die zich heeft losgezongen van de maatschappij?

Wat bezielde Gökmen T., toen hij vorig jaar in Utrecht vier mensen doodschoot op een tram in Utrecht? Was het een politiek geïnspireerde terreurdaad of was de kleine draaideurcrimineel de trappers gewoon ...