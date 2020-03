Politici slaan eigen advies over coronavirus vakkundig de wind in

Toegegeven, je moet aan erg veel dingen tegelijk denken als toppoliticus, en soms vergeet je dan wel eens iets. Dat is ook zo voor de Franse president Emmanuel Macron en het Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Maar deze keer vergaten ze hun eigen raad wel heel snel.

President Macron liet zijn landgenoten donderdag weten dat je de komende weken misschien beter geen ouderen meer bezoekt om hen zeker niet te besmetten met het coronavirus. Je zou dan ook denken dat hij die raad onmiddellijk zelf ter harte neemt. Niet dus.

Ook voor Alexandria Ocasio-Cortez is het niet makkelijk om haar eigen raad op te volgen. Ze raadt het Amerikaanse volk aan om je gezicht niet meer aan te raken, want zo verspreiden virussen zich erg snel. Ze deed een interview van 2 minuten en 38 seconden na een zitting in het Congres. In de video hieronder ziet u hoe vaak 'AOC' in die tijd haar eigen raad vakkundig de wind inslaat.