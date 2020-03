Agenten in Bridgewater in de Amerikaanse staat New Jersey hebben maandag op een indrukwekkende manier een leven gered. Een bestuurder was met zijn vrachtwagen in de vangrails terechtgekomen en besefte niet meteen dat de wagen in brand stond. Net voordat de vrachtwagen explodeerde, konden twee agenten de bestuurder uit het voertuig slepen. De oorzaak van het accident wordt nog onderzocht.