Gatz schiet taaltest Nederlands voor kleuters van Weyts af

Een toelatingsproef Nederlands voor zesjarigen strookt niet met het Vlaams regeerakkoord. Dat vindt Brussels minister van Onderwijs Sven Gatz (Open VLD). Hij reageert daarmee op het idee zijn Vlaamse evenknie Ben Weyts (N-VA) om kinderen pas toe te laten tot het eerste leerjaar als ze slagen voor de taaltest.

De toelatingsproef van Weyts staat in een voorlopige versie van een nieuw decreet. Kinderen die op het einde van de derde kleuterklas het vooropgestelde niveau niet halen, zouden dan hun jaar moeten overdoen. Maar Gatz verzet zich ertegen. ‘Ik ben formeel: wat momenteel voorligt, gaat in tegen het Vlaamse regeerakkoord én gaat in tegen datgene waar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen voor staat’, zei Gatz vandaag in de Raad van de VGC.

Taaltoetsen tonen werkpunten, maar zijn geen eindpunt. Elk (taal)bad moet bijgevuld worden. Indien niet, wordt het water koud. Net daar worden kinderen niet beter van. Erger nog: het kind dreigt met het badwater weggegooid te worden. #taaltest #raadVGC #onderwijs #brussel — Sven Gatz (@svengatz) March 6, 2020

‘Het is een zeer slecht idee om zesjarige kinderen, op basis van een momentopname, in twee aparte groepen op te delen’, vindt hij. ‘Kinderen die zogezegd wél beschikken over een, door de Vlaamse regering bepaald, minimaal beheersingsniveau Nederlands en wél worden toegelaten tot het gewone lager onderwijs, en kinderen die daar zogezegd niet over beschikken en niet worden toegelaten. Dat laatste wil niet alleen zeggen dat deze jonge kinderen gestigmatiseerd worden, maar ook dat zij achterstand oplopen en kansen missen in hun schoolse carrière.’

Het idee van de taalscreenings vindt Gatz wel een zinvol idee, het Brussels Nederlandstalig onderwijs heeft al een lange traditie met taalvaardigheidstoetsen.