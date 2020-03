Een eetprobleem, naar eigen zeggen aangespoord door haar voormalig management, is de aanleiding waarom de Amerikaanse zangeres Demi Lovato (27) bijna bezweek aan een overdosis drugs. Dat vertelde ze in de talkshow van Ellen DeGeneres.

‘Ik wist tot vandaag niet dat mijn voormalig management overal waar ik kwam de suiker liet weghalen’, zei Lovato aan DeGeneres. ‘Ik heb een leven geleid dat niet het mijne was, ik werd gecontroleerd.’ Ze vertelt hoe haar management de telefoon uit haar hotelkamer weghaalde, zodat ze geen roomservice kon bestellen. Ook het fruit werd verwijderd, ‘want daar zat suiker in’.

Verjaardagstaart

Voor haar 27e verjaardag kreeg Lovato een verjaardagstaart cadeau van haar nieuwe manager, Scooter Braun. ‘Ik heb jarenlang geen taart mogen eten, voor mijn verjaardag kreeg ik een stuk watermeloen met vetvrije slagroom’, getuigt de zangeres. ‘Dit jaar kreeg ik eindelijk een echte taart, die ik kon opeten met een manager die echt om me geeft.’ Braun is ook manager van Justin Bieber en Ariana Grande. ‘Ariana was ook aanwezig op mijn verjaardagsfeest, we hebben de taart samen opgegeten.’

Lees ook: De overdosis van Demi Lovato: beroemd zijn is geen kinderspel

Terugval

‘Het is zo gevaarlijk om iemand die worstelt met een eetstoornis eten te ontzeggen’, zegt de zangeres. ‘Ik kreeg niet de hulp die ik nodig had. Ik was nuchter en ongelukkiger dan toen ik nog dronk, en toen ik dat aan mijn team zei, was hun antwoord dat ik egoïstisch was omdat ik alles zou verpesten, ook voor hen.’

Ze voelde zich helemaal alleen, en is toen opnieuw beginnen drinken. ‘Dat was drie maanden voor ik in het ziekenhuis werd opgenomen met een overdosis’, zei ze. ‘Mijn daden hebben ervoor gezorgd dat ik hier nu zit. Mijn boodschap is, je kan er wel door raken, maar je moet verantwoordelijkheid nemen.’

‘Leer jezelf graag zien’, zegt de zangeres. ‘We kunnen perfect alleen gelukkig zijn, we hebben niet per se een partner nodig.’

Lovato was een Disneysterretje had als tiener een alcohol- en drugsverslaving, maar kickte af op haar negentiende. Ze was zes jaar sober, maar herviel in 2018 en werd in het ziekenhuis opgenomen met een overdosis drugs.