Overheid raadt scholen aan Italiëreis uit te stellen

Buitenlandse Zaken raadt scholen af om naar Italië te trekken in de paasvakantie. Dat staat in het vernieuwde reisadvies.

‘Het wordt aangeraden om Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order’, staat te lezen op het vernieuwde reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken. De beslissing komt er in navolging van de beslissing van de Italiaanse autoriteiten waarbij schoolreizen in Italië worden afgeraden.

‘We hebben beslist om dit expliciet te vermelden omdat we hier heel wat vragen over krijgen’, zegt Karl Lagatie, woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Goffin (MR). ‘Eigenlijk stond dit al impliciet te lezen in de regels die Italië zelf had uitgestuurd.’

Heel wat secundaire scholen trekken jaarlijks of tweejaarlijks naar Italië. De Italiëreis is voor heel wat studenten een sluitstuk van hun middelbare schoolcarrière.

Buitenlandse Zaken raadt voorlopig niet af naar Italië te reizen. Het vertrouwt op de lokale autoriteiten en raadt aan hun instructies te volgen. Eerder vandaag pleitte viroloog Van Ranst al voor een strenger reisadvies voor Italië.

‘De meeste patiënten besmet met het nieuwe coronavirus in ons land komen terug uit Noord-Italië. Via die reizen naar daar wordt het virus dus naar ons land gebracht’, zei Van Ranst. ‘Wanneer we de epidemie willen indammen, moeten we dus vermijden dat daarheen wordt gereisd. Anders is het dweilen met de kraan open’, aldus Van Ranst.