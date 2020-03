Ondanks staakt-het-vuren nog altijd gevechten rond Idlib

Rond het Syrische Idlib is de rust nog niet helemaal weergekeerd, ondanks het staakt-het-vuren dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan donderdagavond zijn overeengekomen en dat sinds middernacht geldt.

Volgens activisten zijn er vrijdag nog gevechten geweest tussen regeringstroepen en hun tegenstanders. Zes Syrische soldaten en negen jihadisten van de Islamitsche Partij van Koerdistan (PIK) zijn daarbij omgekomen, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. De Russische en Syrische luchtmacht hebben hun activiteiten tot nader order wel gestaakt.

Op de meeste plaatsen in de regio geldt volgens de directeur van het Observatorium een gespannen rust. De man leidt zijn organisatie vanuit Engeland, maar beroept zich op een hele reeks aan bronnen in Syrië zelf. ‘Vrijdagochtend is er een totale afwezigheid van Russische gevechtsvliegtuigen in het luchtruim boven Idlib’, aldus het Observatorium.

De Syrische rebellen reageerden vrijdag sceptisch op het staakt-het-vuren. ‘We vertrouwen de Russen en de bende van Al-Assad niet’, zei Mustafa Nadschi, woordvoerder van de rebellencoalitie Nationaal Bevrijdingsfront. Ook de woordvoerder van een andere militie, het door Turkije gesteunde Syrisch Nationaal Leger, zei niet te geloven dat Rusland in staat is zijn beloftes en verplichtingen na te komen.

De presidenten Poetin en Erdogan raakten het donderdag na zes uur overleg in Moskou eens over een akkoord, dat een einde moet maken aan weken van geweld en een humanitaire ramp voorkomen. Erdogan waarschuwde dat Ankara zal terugslaan op elke aanval van het regime in Damascus. De Turkse president en Poetin beslisten ook dat er een veilige zone voor burgers moet komen.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren. Turkije steunt enkele rebellengroepen, en de afgelopen weken waren de betrekkingen tussen Ankara en Moskou erg verslechterd. Zondag kondigde Turkije aan het offensief 'Spring Shield' te hebben gelanceerd tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij zijn twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. Vorige week werden meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.