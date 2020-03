Er zijn 59 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in ons land vastgesteld. Dat brengt het totaal op 109. Er zijn voor het eerst ook mensen besmet zonder link met Italië of familieleden.

Van de 59 nieuwe besmette patiënten gingen de meeste zelf naar Italië. Maar voor het eerst zijn er ook besmettingen zonder link met Italië of familieleden, zegt viroloog Marc Van Ranst uit in het VRT-journaal. 'Het zijn maar enkele patiënten, maar wijst erop dat virus lokaal begint te circuleren.' Volgens Van Ranst was dat wel verwacht.

Twee van de 109 patiënten verblijven in het ziekenhuis. De anderen blijven thuis in quarantaine, ze hebben allen lichte symptomen van een griep of verkoudheid. Eén patiënt is genezen, 65 patiënten wonen in Vlaanderen, 12 in Brussel en 31 in Wallonië.

Van Ranst voorspelde vanmorgen al in Het Laatste Nieuws dat het aantal besmettingen enkele dagen lang haast dagelijks zou verdubbelen. Hoelang dat zal doorgaan, valt dan weer niet te voorspellen. 'Het zou kunnen dat de piek over een week voorbij is, omdat we de mensen die uit Italië zijn teruggekeerd goed hebben kunnen lokaliseren en isoleren, maar het kan ook langer duren. Normaal zal dit virus een week of negen actief blijven, maar hoeveel mensen het uiteindelijk zal besmetten, kunnen we niet zeggen.'