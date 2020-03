Het belangrijkst doel van organisator RCS: Milaan - Sanremo redden. “Waarom geen Primavera in het najaar?”

Geen Strade Bianche en een bijzonder onzekere Tirreno-Adriatico: neen, het is niet het voorjaar van wielerorganisator RCS. Om hun klassieke seizoen nog ietwat te redden doet het Italiaanse bedrijf er alles aan om haar paradepaardje Milaan - Sanremo te redden. “We zullen tot het laatste moment zoeken naar een oplossing.”

Zaterdag 21 maart 2020, dat is tot dusver nog steeds de dag waarop La Primavera gereden wordt. En moet worden, als het aan Paolo Bellino ligt. De Italiaan is de directeur van RCS en deed zijn zegje in de Gazzetta dello Sport. “Milaan-Sanremo is het meest complexe dossier”, verklaarde die. “We zoeken naar een oplossing. We bekijken alle pistes. Dat is iets wat we trouwens tot het laatste moment zullen doen.”

Veel afzeggingen

Bellino erkent dat een Milaan-Sanremo op afgesproken tijdstip een ietwat onthoofde editie zou worden. Ploegen als Movistar, Team Ineos, CCC, Mitchelton-Scott en nog een paar anderen deelden mee niet naar Noord-Italië te zullen afzakken voor ’s werelds langste wielermonument. “Volgens heel wat buitenlanders heeft Italië de wereld besmet”, sneerde Bellino. “Wij willen gewoon onze koersen redden en als het moet een nieuwe datum vinden.”

LEES OOK. Waar rijden de toppers of wie rijdt helemaal niet? Tadej Pogacar lijkt grootste slachtoffer van coronavirus

Later dan de Ronde van Lombardije?

Dat laatste deed de geruchtenmolen al op volle toeren draaien. Het Italiaanse radioprogramma Radiocorsa suggereerde om Milaan - Sanremo te verplaatsen naar het najaar, meer bepaald naar 24 oktober, twee weken na de Ronde van Lombardije, traditioneel de laatste van de vijf grote monumenten. Het grote voordeel van zo’n switch is dat de koers geen tijdsslot van een andere wedstrijd inneemt. Het nadeel is dat er aan de vakantie van de renners gepeuzeld wordt. Afwachten of - als het zo ver komt - zij dat zien zitten.