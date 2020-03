Brussel zet architectuur Jubelpark in de schijnwerpers

Om de architecturale waarden van de gebouwen in het Brusselse Jubelpark in de verf te zetten, krijgen de triomfboog en de musea nieuwe, aangepaste verlichting.

‘Het voornaamste doel is de opwaardering van het patrimonium en de architectuur’, zegt Marianne Hiernaux, woordvoerster van Beliris, de federale bouwheer voor Brussel. ‘Daarnaast willen we ook een meer milieuvriendelijke verlichting.’

De aangepaste verlichting heeft ook als doel een aangenamere en veiligere omgeving voor de wandelaars in het park te creëren. ‘Vandaag zijn er schijnwerpers die de voorbijgangers verblinden. Het idee is om de verlichting aangenamer te maken’, legt Hiernaux uit. ‘Ook willen we dat de verlichting functioneel wordt voor evenementen.’

De werken aan de verlichting zijn maandag van start gegaan en zullen naar verwachting een jaar duren. Er wordt een budget van 1,6 miljoen euro voorzien, waarvan Beliris 75 procent voor zijn rekening neemt. Het resterende kwart wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen, de eigenaar van de site.

Intussen heeft Beliris ook de renovatie van verschillende kunstwerken in het park afgerond. Zo hebben de standbeelden van kunstenaars als Constantin Meunier, Charles Van der Stappen en Gustave Fontaine een opknapbeurt gekregen. Ook het paviljoen aan de ingang van het Jubelpark onderging een complete renovatie, waardoor het gebouw voortaan dienst kan doen als infopunt. Ook de omheining van het park is volledig vernieuwd. De renovatiewerken hebben in totaal 2,7 miljoen euro gekost.

‘Het Jubelpark is niet alleen een kunstwerk op zich met zijn majestueuze triomfboog, maar bezit ook talrijke architecturale pareltjes langs de paden. De renovatie van dit kleine erfgoed draagt bij tot de schoonheid van het geheel’, zo reageert eerste minister Sophie Wilmès (MR), die ook bevoegd is voor Beliris.