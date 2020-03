Eerste keer minimale dienstverlening in gevangenissen niet gelukt

In zeker de helft van de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel is vrijdagochtend de volledige minimumbezetting niet gehaald nu er voor het eerst de minimale dienstverlening van kracht is bij een staking van de cipiers. Dat meldt het gevangeniswezen.

De vakbonden voeren de komende vrijdag 24 uur actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening heeft doorgedrukt.

‘De helft van de inrichtingen heeft de minimumbezetting op 100 procent gehaald’, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Dat wil concreet zeggen dat het aantal cipiers dat volgens de minimale dienstverlening nodig is voor die instelling, volledig gehaald is. Het gaat om negen van de twintig instellingen in Brussel en Vlaanderen.

Maar bij de andere helft is het minimum dus niet gehaald. Het gaat om variatie van 90 procent, tot de helft van de minimumbezetting. In Brugge geraakte men aan 90 procent van de minimale dienstverlening, terwijl dat in Gent maar 50 procent is. In Brussel daagde eveneens maar de helft van de benodigde aantallen op in de gevangenis van Vorst, terwijl in de zustergevangenis van Sint-Gillis de minimale bezetting wel volledig behaald werd.

Absolute cijfers, hoeveel cipiers per gevangenis nodig zijn voor de minimale bezetting, geeft het gevangeniswezen niet vrij. Cijfers uit Wallonië volgen later.