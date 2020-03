In isolatie op de ‘coronacruise’, het vervolg: Californië

Na de uitbraak op de ‘Diamond Princess’, is de vrees groot dat de ‘Grand Princess’ hetzelfde lot zal ondergaan. Het cruiseschip dobbert in zee voor de kust van Californië en mag niet aanmeren voor iedereen die zich ziek voelt, getest is. Het leven aan boord is stilgevallen, de reizigers zitten vast in hun kajuit. ‘Mensen zijn wel wat bang, maar niemand loopt hier schreeuwend rond.’