Quick-Step last persconferentie Parijs-Nice af en vervangt die door… videocall

Door de dreiging van het coronavirus nemen ze geen enkel risico meer bij Deceuninck - Quick-Step. Zo werd het geplande rondetafelgesprek tussen Sam Bennett, Julian Alapahilippe en de pers - in aanloop naar Parijs-Nice - afgelast en vervangen door… een videoconferentie.

“Door de uitbraak van het coronavirus zijn we extra bezorgd als we een groepsevent organiseren”, klinkt het in een persbericht van de ploeg. “Daarom hebben we ons persmoment ook geannuleerd en vervangen door een videoconferentie. We begrijpen dat dit geen ideale situatie is, maar we rekenen tijdens deze speciale omstandigheden op uw begrip.”

LEES OOK.Ploegen zeggen massaal af voor Parijs-Nice: Greg Van Avermaet ziet voorjaar in gedrang komen

Voor Alaphilippe is Parijs-Nice een belangrijke afspraak in zijn opbouw naar het klassieke voorjaar. Eerder raakte al bekend dat Kasper Asgreen, Bob Jungels en Zdenek Stybar - allen voorzien voor Tirreno-Adriatico - de switch naar de Franse rittenkoers zouden maken.