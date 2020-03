Aanhoudende regen doet wegen en kelders onderlopen

De regenval van de voorbije dagen, en veel beterschap is er niet in zicht, zorgt her en der voor wateroverlast.

In de Westhoek kreeg de brandweer gisteravond tientallen oproepen omdat beken en grachten aan het overlopen waren. Straten stonden vol water en werden afgesloten. Huizen die werden bedreigd door het water werden met zandzakjes beveiligd.

De brandweer van de zone Wallonie Picarde in Henegouwen is ook een veertigtal keer moeten uitrukken.

Vooral in Doornik en omgeving waren er problemen, net als in Komen-Waasten aan de grens met West-Vlaanderen. Verder moest de brandweer ook uitrukken naar Antoing, Péruwelz, Brunehaut en Leuze-en-Hainaut.