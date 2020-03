Ter dood veroordeeld, dan even niet maar uiteindelijk wel

Even leek Nathaniel Woods in laatste instantie toch aan de doodstraf te ontsnappen. Maar toen bedacht het Hooggerechtshof zich een tweede keer en kreeg Woods de dodelijke injectie toch.

In de Amerikaanse staat Alabama kreeg de 43-jarige Nathaniel Woods een half uurtje voor zijn terdoodveroordeling weer hoop. Het Amerikaanse Hooggerechtshof schortte de uitvoering van de doodstraf op omdat het nog eens alle omstandigheden rond zijn zaak wou bekijken.

Volgens ABC News had Woods toen al zijn laatste avondmaal aangevraagd en gekregen. Hij had slechts een hapje van de kip gegeten. De zoete aardappelen, spinazie, frieten en sinaasappels had hij laten staan. Omdat hij weer mocht hopen.

Maar enkele uren later verwierp het Hof alsnog het laatste beroep tegen de doodstraf en werd de executie uitgevoerd.

De veroordeelde kreeg de doodstraf al in 2005 vanwege betrokkenheid bij het doodschieten van drie politiemensen in 2004 die hem en een medestander,Kerry Spencer, in een appartement wilden arresteren wegens drugshandel.

Nathaniel Woods Foto: afp

Tegen de veroordeling kwam veel protest, onder meer van Kim Kardashian en Martin Luther King III, de zoon van de vermoorde dominee Martin Luther King. Een petitie tegen zijn veroordeling werd 91.000 keer getekend. Het staat namelijk vast dat Woods niet degene was die de fatale schoten heeft gelost. Vraag was of iemand louter wegens betrokkenheid ook ter dood veroordeeld mocht worden.

De man die wel heeft geschoten, Kerry Spencer, wacht nog op uitvoering van zijn doodstraf.