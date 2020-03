dEUS na acht jaar weer in de studio

Voor het eerst sinds 2012 werkt dEUS aan een nieuwe studioplaat. Die moet volgend jaar klaar zijn.

‘Ik heb het even gehad met terugblikken. Dus schrijf maar op: het volgende wordt een ­nieuwe dEUS-plaat.’ Dat zei Tom Barman precies een jaar geleden, bij de start van zijn lange jubileumtournee met het ­album The ideal crash. Hij houdt woord. Sinds ­deze week vertoeft ’s lands grootste rockband weer in de studio. Samen met ­violist Klaas Janzoons, drummer Stéphane Misseghers, bassist Alan Gevaert en nieuwe gitarist Bruno De Groote werkt Barman aan zijn achtste Deus-album. De opvolger van Following sea wordt de eerste worp sinds 2012.

Barman loste het nieuws zelf vanuit de Vantage Point Studio, zijn uitvalsbasis in Antwerpen. ‘Er komt iets aan in 2021. Maar hou je ogen open voor sneak peeks in de komende weken.’

Ook manager Christian Pierre bevestigt dat de opnames zijn begonnen. ‘Het is nog pril, dus ik kan niet zeggen hoe het album zal klinken. Pas over enkele maanden weten we welke richting het uitgaat. Maar het is absoluut onze bedoeling dat de plaat volgend jaar verschijnt. Aan de reacties te horen, zitten veel mensen erop te wachten.’

Lange kloof

Nog nooit liet dEUS zo’n lange kloof gapen tussen twee albums. Al scheelde het soms niet veel. Na 'The ideal crash' (1999) was het zes jaar wachten op 'Pocket ­revolution' (2005). Toen moest Barman zowat zijn hele band vertimmeren. Maar als volgend jaar de achtste langspeler verschijnt, zijn we al negen jaar na Following sea.

Niet onlogisch, als je Barmans traject bekijkt. Sinds 2012 maakte hij de Canvas­docureeks Shot on location, werkte hij aan het aanslepende scenario voor zijn tweede film en startte hij de jazzgroep TaxiWars. Die bracht intussen drie albums uit. Eind 2018 nam Barman uitgebreid afscheid van Magnus, zijn dance-tandem met C.J. Bolland.

Tussendoor zat ook dEUS niet stil. Na een akoestische tournee en het vertrek van gitarist Mauro Pawlowski in 2017 moest nieuwkomer Bruno De Groote ingewerkt worden. Daarna maakte dEUS de soundtrack voor een documentaire over de Belgische modeontwerper Martin Margiela en begon een intensieve tour door Europa met 'The ideal crash'. In de Ancienne Belgique zette de groep vorig jaar een recordreeks van acht uitverkochte concerten op rij neer. ‘Een cadeautje voor de fans en een goeie manier om Bruno te laten kennismaken met onze oude nummers’, zei Barman toen. ‘Maar ik blijf niet achteromkijken.’

De komende maanden houdt dEUS z’n fans alvast nieuwsgierig met voorsmaakjes via sociale media. (dvg)