Harry en Meghan terug in VK voor afscheidstoer

Prins Harry en zijn vrouw Meghan verschenen donderdag voor het eerst op een officiële koninklijke afspraak in het Verenigd Koninkrijk sinds het koppel aankondigde een stap achteruit te zetten in de Britse koninklijke familie.

Het koppel stopt eind maart officieel als ‘senior members’ van het Britse koningshuis. Voor ze zich terugtrekken uit de koninklijke familie moeten ze nog een paar zaken afwerken. Zo waren ze donderdag wel aanwezig op de jaarlijkse Endeavour Fund Awards in Mansion House, een evenement dat de sportprestaties van gewonde of zieke veteranen in de kijker zet.

Het is de eerste keer dat Meghan als hertogin van Sussex aanwezig is op een event in het Verenigd Koninkrijk sinds de aankondiging.

Prins Harry, zesde in rij voor de troon, zal vrijdag een museum openen dat de Britse racingindustrie in de kijker zet. Meghan zal daar niet aanwezig zijn, maar Formule 1 kampioen Lewis Hamilton tekent wel present. Zaterdag gaan ze samen naar het Mountbatten Music Festival in de Royal Albert Hall.

Volgende week gaat het koppel naar de jaarlijkse Commonwealth Service in Westminster Abbey in Londen. Daar zal ook de Queen aanwezig zijn, evenals prins Charles en prins William.

De hertog en hertogin van Sussex hadden in januari hun wens uitgesproken om een stap terug te zetten uit de koninklijke familie, financieel onafhankelijk te worden en eigen projecten op te starten.