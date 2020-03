Organisatoren Nokere Koerse krijgen Jumbo-Visma en Cofidis erbij maar zitten met pak vragen

De organisatoren van Nokere Koerse (op 18 maart) hebben twaalf WorldTeams op hun voorlopige deelnemerslijst staan. Team INEOS haakte af maar werd vervangen door Cofidis en Jumbo-Visma. Tijdens de voorstelling van de 75ste editie zaten de organisatoren met heel wat vragen. Er zijn tal van verschuivingen wat betreft deelnemende renners bij de diverse ploegen. De UCI vraagt bijzondere maatregelen te nemen en vooral, hoe zal alles verder evolueren ten gevolge van het coronavirus?

“Mijn telefoon staat roodgloeiend. Wij krijgen van her en der vragen, over alles en nog wat. Tot op vandaag kunnen we zeggen dat er geen enkel probleem is en dat Danilith-Nokere Koerse zeker plaats heeft op woensdag 18 maart”, stelt woordvoerder Robrecht Bothuyne. “Team Ineos trok zich inmiddels terug maar wij vonden in het Franse Cofidis en het Nederlandse Jumbo-Visma twee vervangers. Bovendien is er in ons deelnemersveld nog plaats voor één bijkomende ploeg. Dat mag zeker een WorldTeam zijn ook al hebben wij er reeds twaalf op de lijst staan. Dat op zich is eigenlijk al een unicum voor Danilith-Nokere Koerse. Het is ook koffiedik kijken wie er effectief gaat starten bij ons. Dagelijks zijn er verschuivingen qua renners binnen de respectievelijke teams. We kijken met belangstelling uit hoe alles verder zal evolueren.”

De UCI stelt ook dat de organisatoren bijzondere maatregelen moeten nemen in verband met het coronavirus.

“Wij kregen de raad elke renner een aparte pen te geven om het startblad te tekenen. In Deinze zal het rennerspark verhuizen naar de parking van de Brielpoort waar wij een beter overzicht hebben op het gebeuren. De afstand tussen de renners en het publiek zal iets groter zijn dit jaar, maar we kunnen niets anders doen dan de consignes van de UCI opvolgen. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee maar die zijn nu eenmaal nodig om onze wedstrijd in de beste omstandigheden te laten doorgaan”, besloot Robrecht Bothuyne.